来年から日本の高校生が学ぶことになる世界史や日本史などの社会科教科書に、再び「竹島〔日本が主張する独島（ドクト）の名称〕は日本固有の領土」というごり押しの主張が多数入った。文部科学省は24日、教科用図書検定調査審議会を開き、来年春から高校生が使用することになる教科書の審査結果を発表した。今回の検定では4件が不合格通知を受けたが、この中には中学歴史教科書で植民地支配と戦争を美化したとして一度不合格通知