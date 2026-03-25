タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が25日までに自身のインスタグラムを更新。スーパー耐久シリーズ開幕戦が行われた栃木での“ストロベリー・ショット”を公開した。「今まで生きてきた中でこんなおっきいいちご見たの初めて！しかも甘くてめっちゃ美味しかった〜ありがとう」とつづり、「モビリティリゾートもてぎ」（栃木県茂木町）で、大きないちごを手に赤いコスチュームでほほ笑んでいる写真をアッ