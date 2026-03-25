新潟県内のスポーツ界を支える裏方たちにスポットを当てる企画「裏方のチカラ」。今回はアルビレックス新潟レディースの事業本部に所属し、営業・事業を担当して女子サッカーの魅力などを発信している浦川璃子さん（28）だ。昨年5月に現役を引退した元アルビ選手だからこその目線を生かして奮闘中。ネクストステージでも、女子サッカーの発展に力を尽くしている。名刺入れはチームカラーのオレンジ色。取り出した名刺の役職は