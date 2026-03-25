アメリカのトランプ大統領はイランから石油やガスに関する「大きなプレゼント」を受け取ったと述べ、イラン側から何らかの譲歩があったと示唆しました。【映像】トランプ氏「価値のある、大きなプレゼントだ」トランプ大統領「彼ら（イラン）はきのう驚くべきことをした。プレゼントをくれてきょう届いた。とてつもなく価値のある、とても大きなプレゼントだ」トランプ大統領は24日、記者団に対し、イラン側から石油やガスに関