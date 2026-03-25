フリーアナウンサーの伊藤悠真（22）が24日、自身のインスタグラムを更新。慶応大学商学部を卒業したことを報告した。ホリプロスポーツ文化部アナウンス室に所属する伊藤は「慶應商学部、卒業しました意地の141単位完走！皆さんの応援のおかげです！ありがとうございました」と大学卒業を明かした。「4年間の中身が濃すぎて自分でも情報過多…・早慶戦に向けて剣道に明け暮れる・相撲にとっても詳しい師匠のおかげで、相