細長いことで有名な機体が2回目の飛行アメリカ航空宇宙局（NASA）は2026年3月20日、X-59による2回目の飛行を実施したと発表しました。【動画】ほ、細長すぎてプラプラしてる…！ 離陸も着陸も大変そうなX-59この飛行は、2026年に予定されている数十回の試験飛行シリーズの初回にあたるものです。なお、飛行時間は技術的な問題により予定より短縮されましたが、ローブーム飛行実証プロジェクトのマネージャー、キャシー・バー