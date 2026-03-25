現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演したシャーロット・ケイト・フォックスのコメントが公開された。 参考：シャーロット・ケイト・フォックスをなぜ再び朝ドラに？『ばけばけ』演出も驚いた“技” 本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫・ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名もな