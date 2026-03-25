現役医師・夏川草介さんの人気医療小説シリーズと京都の銘菓がコラボする。第一作の「スピノザの診察室」は映画化が決定、続編の「エピクロスの処方箋」は2026年本屋大賞にノミネートされ、話題を呼んでいる。物語に出てくる数々のお菓子の中でも主人公が特に愛する「長五郎餅」に特製掛け紙が付いた限定商品が、2026年3月22日から登場。物語の世界観に浸りながら銘菓を味わえる。「死ぬまでに絶対食べておくべきうまいもの」400年