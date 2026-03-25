各地で桜の便りが届き始め、春の陽気に誘われて見知らぬ土地まで足を延ばしたくなる絶好の行楽シーズンです。旅の目的地を探していると、漢字からは想像もつかないような独特の響きを持つ駅名に出会い、その土地の奥深さに驚かされることも少なくありません。All About ニュース編集部では、2026年3月11〜12日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、駅に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「山