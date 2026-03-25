J1リーグのガンバ大阪に所属する中谷進之介選手は3月23日、自身のInstagramを更新。家族ショットを披露しました。【写真】中谷進之介の家族仲むつまじい姿「リフレッシュして楽しんでください」中谷選手は「初めての和歌山！！アドベンチャーワールド楽しかった」とつづり、1枚の写真を投稿。和歌山県にある「アドベンチャーワールド」を訪れた際の家族ショットです。同パークの看板をバックに、妻と子ども2人と共に中谷選手は2月