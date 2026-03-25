ゲーム「ダンガンロンパ」シリーズとJR東海「推し旅」のコラボキャンペーン「JR東海×ダンガンロンパシリーズ超高校級のダンガン大阪旅行」が、2026年4月3日〜5月24日の期間に開催される。【画像】JR東海×ダンガンロンパ「シリーズ超高校級のダンガン大阪旅行ノベルティなど走行中の東海道新幹線車内からキャンペーンサイトにアクセスすると楽しめるオリジナル謎解き「285km／hで謎を解き明かせ！」を実施。キャラクター「モノ