ロイター通信が行った世論調査で、アメリカのトランプ大統領の支持率が第2次政権としては過去最低となる36％となったことが分かりました。ロイター通信などは20日から23日にかけて、アメリカの成人1272人を対象にオンラインで世論調査を行いました。トランプ大統領の支持率は、今月半ばに行われた前回の調査から4ポイント下がり36％、不支持は62％でした。支持率は、去年1月に発足した第2次トランプ政権としては過去最低です。また