三重県四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」で車両２７４台が浸水した昨年９月の大雨被害を巡り、駐車場の管理体制が不十分だったとして、車を止めていた同市内の４０歳代男性が、駐車場を所有する国などに計１１００万円の損害賠償を求める訴えを津地裁四日市支部に起こした。２月１３日付。男性の代理人弁護士が２４日、津市内で記者会見し明らかにした。訴状によると、原告側は、車両用出入り口の電動式止水板が故