【ニューヨーク共同】米中西部ミネソタ州は24日、1月に移民取り締まりに抗議する市民2人が連邦捜査官に射殺された事件などを捜査するため、トランプ政権に証拠の共有を求めてワシントンの連邦地裁に提訴した。州側は、政権が州に捜査権限はないとして証拠の共有を拒んでいるのは不当だと指摘している。米メディアによると、州当局者は、連邦政府による捜査は信頼性に欠けると問題視。「透明性確保と説明責任のための提訴」だと