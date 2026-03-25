広島は２４日、広島護国神社を参拝し必勝祈願を行った。選手、首脳陣はユニホーム姿で参拝。約３０分間、今季の必勝を真剣な表情で祈った。以下は新井貴浩監督の主な一問一答。◇◇−２５日が雨予報。その影響もあって小園、勝田、石原ら複数の野手が由宇の２軍戦へ。「そうやね。明日（２５日）がちょっと厳しいから、きょう行ってしっかり出ておくようにという感じ」−小園は志願してなのか。「本人もちょっと