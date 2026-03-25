アメリカとイスラエルがイランへの攻撃を開始してから半月が経つ。だが2015年、同じ危機は外交によって回避された。その舞台裏では、何が起きていたのか。国際政治学者の高橋和夫さんは「イランへの敵意が広がるアメリカ社会では例外的に、オバマ政権内部にはイランへの親和性があったのではないか」という――。※本稿は、高橋和夫『イランとアメリカ、そしてイスラエル「ガザ以後」の中東』（朝日新書）の一部を再編集したもの