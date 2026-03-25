オール電化住宅で電気代が高くなりやすい原因の一つが、給湯です。家庭のエネルギー消費のうち、給湯は大きな割合を占めます。 そのため、エアコンや照明よりも先に、エコキュートの使い方を見直したほうが効果は出ることがあります。特に「深夜にまとめて沸かす仕組み」だからこそ、設定が合っていないと、毎日必要以上のお湯を作ってしまいます。 そこで本記事では、オール電化の電気代が深夜