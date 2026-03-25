令和8年4月1日から自転車の青切符制度が導入されます。もし自転車の走行中にスマホを手で使用したり、画面を注視したりすると、ながらスマホとして取り締まりの対象となり、青切符による反則金の対象になる可能性があります。 今回は、自転車の青切符制度が導入される背景やながらスマホによる反則金、また自転車に乗りながら地図アプリを使いたいときの対処法などについてご紹介しましょう。 ながらスマホだと反則金