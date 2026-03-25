小学校を卒業した後、春休みに東京ディズニーリゾートへ行く予定があると、「もう卒業したのだから中人なのでは」と迷う方もいるでしょう。特に12歳になる時期は、年齢だけで判断してよいのか不安になりやすいところです。 本記事では、公式ルールをもとに、小人と中人の違いや春休み中の判断基準、購入時の注意点について解説します。 小学校卒業後の春休みディズニーは「小人」と「中人」