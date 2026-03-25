電動キックボードは便利な移動手段のひとつですが、自転車や自動車を運転するときと同じように、交通ルールを守る必要があります。 しかし中には「免許が不要なのでお酒を飲んで乗っても罰せられないのでは？」と思う人もいるかもしれません。 本記事では、電動キックボードで飲酒運転をした場合の罰則をはじめ、そのほかの交通ルールについてもご紹介します。 電動キックボード