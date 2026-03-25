NISAなどの制度を利用し老後資金を貯めたいという人は多いが、株式などへの投資には下落、元本割れのリスクが付きもの。74歳現役FPの浦上登さんは「iDeCoはまだまだ活用されていないが、元本割れしない金融商品を選ぶという手もある」という――。■投資リスクへの向き合い方「NISA（ニーサ）」や「iDeCo（イデコ）」といった投資の非課税制度ができ、日本でも投資をする人が増えてきた。しかし、約2647万人が加入しているNISAに比