サークルの先輩に、思い切ってアプローチしようとしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。些細な会話において、先輩のテンションを上げて、好印象を持ってもらいたいものです。では一体、どのような一言によって、サークルの先輩のテンションを上げることができるのでしょうか。そこで今回、みなさんのサークル活動を充実させるべく「サークルの先輩のテンションを上げる一言７パターン」を紹介させていただきます。【１】