世界一連覇を達成したドジャースがいよいよ日本時間27日に本拠地でシーズン開幕を迎えます。開幕投手は山本由伸投手が務めることがロバーツ監督の口から告げられました。また、大谷翔平選手もWBC明けの日本時間19日に、先発マウンドに入り4回1/3を投げ、61球、被安打1、奪三振4、四死球3、無失点の内容で球速は最速160キロをマークしました。ドジャースにとって初の快挙となる3連覇へ向け、162試合の長い戦いがはじまります。そん