２０１５年にＥＸＩＬＥパフォーマーを卒業したＭＡＴＳＵ（５０）、ÜＳＡ（４９）、ＭＡＫＩＤＡＩ（５０）が、４月２１、２２日に開催されるＥＸＩＬＥの東京ドーム公演に参戦する。ＬＤＨの６年に１度の祭典・ＰＥＲＦＥＣＴＹＥＡＲを盛り上げるべく、３年ぶりの東京ドームに挑む。３人は９４年にダンスチーム・ＢＡＢＹＮＡＩＬを結成し、３０年以上の付き合い。ＥＸＩＬＥオリジナルメンバーとしてともに歩み、卒