お笑いタレントの今田耕司（６０）とタレントの森香澄（３０）が、政府の政策をわかりやすく伝える番組「ニッポン今だ！ラボ」（フジテレビほか、４月１日スタート。水曜、後９・５４）の番組ＭＣを務めることが２５日、分かった。番組は国民の知的好奇心を刺激し、「知ったらうれしくなる」発見と感動を提供するラボ（研究所）となる。収録を終えた今田は「自分が勉強になるので非常に楽しくやらせていただきました」とうなず