生ドーナツ専門店として人気を集めるUNI DONUTSから、春限定の新フレーバーが登場♡今回のテーマは、SNS投票で1位に輝いた「桜餅」。和のやさしい甘さと華やかな見た目が魅力の一品は、春気分をぐっと高めてくれる特別なドーナツです。今しか味わえない季節限定の美味しさに注目です♪ 春を感じる桜餅ドーナツの魅力 「桜餅」生ドーナツは、ふんわりとろける食感の生地に、桜