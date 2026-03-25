広島のドラフト５位・赤木晴哉投手（２２）＝仏教大＝が２４日、“０封宣言”だ。開幕１軍を勝ち取り、「しっかりゼロに抑えて、一つでもチームが多く勝てるようにやっていきたい」ときっぱり。救援陣の一人として勝利の道筋をつける。確かな手応えを胸に開幕を迎える。オープン戦は７試合に登板し、防御率０・８２。失点はわずか「１」しかない。「真っすぐにしても変化球にしても、通用する部分はあった。自分の球を投げ込め