女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は25日、第123回が放送された。2016年度後期「べっぴんさん」以来9年ぶり3回目の朝ドラ出演を果たし、記者イライザ・ベルズランド役を好演している米女優シャーロット・ケイト・フォックス（40）からコメントが到着した。＜※以下、ネタバレ有＞「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹のの