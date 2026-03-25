人気レースクイーンの央川かこ（31）が25日までに自身のインスタグラムを更新。赤＆黒のコスチューム姿を披露した。「4/11(土)はSHOOTBOXING2026act.2山田彪太朗選手VS魁斗選手の初対決に川上叶選手VS山田虎矢太選手の再戦そして手塚翔太選手VS基山幹太選手によるライト級王座決定戦など見どころ満載です」とPR。シュートボクシングのラウンドガール・コスチューム姿の写真をアップし「SHOOTGIRLS」「わたしは