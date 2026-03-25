広島・高太一投手（２４）が開幕ローテ入りを逃した。２月のキャンプから生き残りを懸けて、アピールを継続。実績組がひしめく中で、最後の１枠を争う熾烈（しれつ）なサバイバルを繰り広げたが、惜しくも目標には届かなかった。キャンプ、オープン戦での経験を糧に２軍で好投を続け、１軍でのチャンスをつかみ取る。プロ入り後３度目の春は、これまでで最も感情が動いた期間となった。初の開幕ローテ入りへ、あと一歩まで迫り