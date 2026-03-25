総資産約4億4,000万円。600坪の土地と多額の現金を保有する父親（90代）を持つFさん（60代）が直面したのは、「1億円を超える相続税」という現実でした。かつて納税のために土地を売却した苦い経験があるなか、残された資産をどう守り、どう引き継ぐのか。鍵となったのは、相続を“生前に完成させる”という発想でした。相続実務士・曽根惠子氏が実例をもとに解説します。突きつけられた現実相続税「1億2,850万円」の衝撃Fさん（