年金の受給開始時に、65歳未満の配偶者がいる場合にもらえる「加給年金」。配偶者との年齢差が大きいほど、もらえる総額も多くなりますが、受け取り時期を繰り下げすぎると、逆に大きく損をしてしまうことも。本記事では、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』（三笠書房）から一部を抜粋・編集し、年下の配偶者がいる場合に知っておきたい「加給年金」の注意点と対策法について解説します。繰り下げ受給の待機期間は