4WDが必要なくても選ぶ価値アリ日産のミドルクラスミニバン「セレナ」の現行モデルは幅広いラインナップを持ち、堅調に販売台数を維持しています。そんなセレナには、日産独自の高性能4WDを持つ「e-4ORCE」モデルが設定されています。どのような特徴があるのでしょうか。日産のミドルクラスミニバンとして安定した人気を誇るセレナは、現在2022年12月に登場した6代目が現行型としてラインナップされています。【画像】超カ