NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。3月26日放送の第124話では、激しく落ち込むトキ（髙石あかり）を司之介（岡部たかし）らが励ます。 参考：『ばけばけ』トキのヒロイン像は異色？“なにも起きない日常”を描いたドラマを総括 イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）がトキに激しい怒りをぶつけた第123話。 第124話では、イライザから、ヘブン（トミー・バストウ）のことを書くように依頼され