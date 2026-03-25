俺は高1のハルマ。最近、同級生のサラと付き合いはじめました。自分から勇気を出して告って、やっとOKをもらったので嬉しくてたまりません。さてもうすぐサラの誕生日。付き合って初めての誕生日なので、彼氏としては記念に残るようなプレゼントをしてあげたいです。けれどいったい何をしたら喜んでもらえるのか……。俺は頭を悩ませていました。そんなとき俺は、知らない女子たちが彼氏に文句を言っているのを耳にしてしまったの