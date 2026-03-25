＜丸山木材ホールディングス 110th Anniversary meet tree × KISS ON THE GREEN Cup 初日（2日間競技）◇24日◇明智ゴルフ倶楽部ひるかわゴルフ場（岐阜）◇6,210ヤード・パー72＞ 得意のアプローチが冴えた井上渚は6バーディ、2ボギーの「68」で回り、4アンダーの単独2位で最終日を迎える。東京国際大学卒の25歳。卒業後も年に数度、母校に足を運び、ゴルフ部の湯原信光監督にプロテストの結果などを報告しており「今回、優