4月10〜12日の3日間で行われる国内女子ツアー「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」(埼玉・石坂ゴルフ倶楽部)に出場する108人が決定した。そこに米国女子ツアーを主戦場にし、大会特別協賛の富士フイルムホールディングスとスポンサー契約を結ぶ竹田麗央もエントリーした。〈連続写真〉どこが変わった？竹田麗央の新スイング竹田が日本でプレーするのは今季初で、昨年11月の「TOTO ジャパンクラシック」以来となる。昨年