元乃木坂46でタレントの秋元真夏（32）が25日までに自身のインスタグラムを更新。ハワイでの1人プールショットを投稿した。自身のインスタグラムで「1人プール」とハワイでのプールショットを公開した。最後に「風強すぎて誰も入ってなかった笑」と締めた。ハッシュタグでは「#よるのブランチ」「#ハワイ」と記した。ネットでは「可愛すぎる」「肌キレイ」「美しすぎる」「可愛すぎて滅」「リアルマーメイド」「露出多め