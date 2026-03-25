カブスのピート・クローアームストロング外野手（23）が6年1億1500万ドル（約182億円）の契約延長で球団と合意に達したと24日（日本時間25日）、米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。パッサン記者は「この契約は2027年から始まり、球団オプションは含まれておらず、31歳のシーズン前にFAとなることが可能」とも記した。その上で別の投稿で「契約に球団オプションが含まれてい