俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）にイライザ・ベルズランド役で出演中のシャーロット・ケイト・フォックスがコメントを寄せた。【写真あり】え、続投!?新たな相関図にネット仰天――高石さんとの共演の感想を教えてください。あかりさんは私が今まで出会った中で最も明