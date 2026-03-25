女優の綾瀬はるかのマネジャーのインスタグラムが24日に更新され、綾瀬の41歳の誕生日を祝福し、オフショットを公開した。24日に誕生日を迎えた綾瀬を「HAPPY BIRTHDAY」と祝福。「笑顔溢れる素敵な1年になりますように」と記し、笑顔の撮影オフショットを公開した。ハッシュタグでも「#綾瀬はるか」「#綾瀬はるかマネージャーオフショット」と添えた。この投稿に、綾瀬のものまねで知られるものまねタレントの沙羅も「