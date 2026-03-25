【その他の画像・動画等を元記事で観る】TVアニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』第3期ティザーPVが公開された。PV内では、アイドルのステージを目指し、一丸となって練習に励む恋太郎ファミリーの姿が描かれ、第3期の新ヒロインとなる伊院知与・ナディーの声が解禁となった。担当キャストはAnimeJapan 2026のトークイベントにて発表予定となっている。また、恋太郎ファミリーが歌う挿入歌「HAKOBUNE 〜100人のっても大