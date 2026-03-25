【モデルプレス＝2026/03/25】関西ジュニアOBと現役の関西ジュニアが加わった総勢92人で開催された『ほんまおおきに大阪松竹座〜WE are 松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でSUPER Aぇ!卒業式。〜』のレポートが到着した。【写真】11万人熱狂 SUPER EIGHT・WESTꓸ・なにわ男子・Aぇ! groupら豪華集結◆SUPER EIGHT・WEST.・なにわ男子ら集結5月末の閉館