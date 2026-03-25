【モデルプレス＝2026/03/25】女優の戸田恵梨香が主演を務める、4月27日より世界独占配信されるNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」より、メイン予告とキーアートが解禁。あわせて、追加キャストが発表された。【写真】「そっくり」と話題の細木数子演じる戸田恵梨香◆「地獄に堕ちるわよ」メイン予告解禁「地獄に堕ちるわよ」と放つのは、戸田演じる細木数子。細木が占い師として日本中を席巻する姿をTV越しに見つめ、「この女の