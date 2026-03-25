フィギュアスケート女子で全日本選手権2連覇の実績を持ち、現在はアイスダンスへと転向した紀平梨花選手（23）が2026年3月22日、自身のインスタグラムを更新。拠点とするモントリオールで、ダウンを着て街を歩く姿を披露した。「Sunny weekend」紀平さんは、「Sunny weekend」という言葉に太陽の絵文字をそえて、晴れた空の街並みをバックにしたショットを含む9枚を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ファー付きの黒