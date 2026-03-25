プロテイン摂取の必要量は「体重×1.6g」 トレーニングレベルによって増やす必要も 筋肉を増やすには、十分なタンパク質（プロテイン）を摂ることが必要です。そのプロテインの効果をわかりやすく伝えてくれるのが、2020年にカナダのマクマスター大学から発表されたメタ分析です。実験の期間は平均13週間で筋トレの頻度は週３回、１日平均36gのプロテインを摂った場合とプロテインを摂らなかった場合での筋力と筋