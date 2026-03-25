武士団の意地と力を象徴する筋肉質の鬼２体！ 慶派が示した邪鬼造像の斬新表現 ── 天燈鬼立像と龍燈鬼立像 通常は四天王像に踏み付けられた情けない姿の邪鬼だが、その邪鬼を独立させ、仏前で灯籠をかつがせて仏教世界を照らす役割を与えたのが興福寺国宝館（奈良市）の龍燈鬼と天燈鬼立像（国宝）。ともに80cmに満たない小像である。彩色は剥落しているが、朱色に塗られた天燈鬼は、腰をひねって大きく上半身を傾け、肩で灯