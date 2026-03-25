3月20日より発売の 「M90」 デスクトップスピーカーの名門 机の上に置いてPCなどを音源に音楽などを聴くためのデスクトップスピーカーは、ハイレゾフォーマットと良質なUSB DACの登場によって大きく飛躍した。だいたい2010年前後の話である。 しかし音源がストリーミングサービスに移行してスマートフォンが主力になると、ヘッドフォン・イヤフォンが主力となる。スピ&#