バーFRB理事インフレが持続的に低下しない限り利下げ支持には消極的 バーFRB理事はインフレ高止まりを受け、しばらくの間金利を据え置く必要があるかもしれないと語った。 米イラン戦争による原油上昇はガソリン価格にすぐに反映される傾向があり、低所得層や中所得層の家庭にとって大きな負担となる。経済状況を評価する間、金利をしばらく据え置く必要があるかもしれない。インフレが持続的に低下しない限り