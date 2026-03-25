日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3330（+59.0+1.80%） ホンダ1311（+10.5+0.81%） 三菱ＵＦＪ2654（+15+0.57%） みずほＦＧ6198（+39+0.63%） 三井住友ＦＧ5182（+34+0.66%） 東京海上7075（+218+3.18%） ＮＴＴ157（+0.6+0.38%） ＫＤＤＩ2676（-1.5-0.06%） ソフトバンク218（+0.6+0.28%） 伊藤忠2032（+2.5+0.